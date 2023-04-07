Livakovic transferinde dev rakip! Muslera’nın alternatifiydi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılı takım sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

Livakovic Galatasaray’ın listesinde

Galatasaray, Fernando Muslera’nın alternatifi olarak yeni kaleci arayışlarına başladı. Cimbom, Katar 2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen kaleci Dominik Livakovic’i transfer listesine aldı.

Villarreal Livakovic transferinde Cimbom’a rakip

Hırvat basını, Livakovic’in talipleri arasında iki önemli kulübün olduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray’ın yanı sıra La Liga ekiplerinden Villarreal de Hırvat file bekçisi ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Galatasaray resmi teklifi yaptı! Zagreb 10 milyon Euro istiyor

Ayrıca Hırvatlar Galatasaray’ın Dinamo Zagreb’e Dominik Livakovic için resmi teklifte bulunduğunu belirtti. Dinamo Zagreb’in 28 yaşındaki kaleci için net bonservis beklentisinin ise 10 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Livakovic’in bu sezonki performansı

Bu sezon Dinamo Zagreb ile 41 resmi müsabakaya çıkan Dominik Livakovic, 1 maçta sarı kart gördü. Kalesinde 46 gören Livakovic, 8 maçı hiç gol yemeden tamamladı.