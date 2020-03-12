Liverpool Atletico Madrid maç özeti! Son şampiyon 120. dakikada elendi…

Liverpool Atletico Madrid maçı nefes kesti. Maça çok hızlı giren Liverpool, 43. dakikada Wijnaldum’un golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda maçı tek kaleye çeviren Jurgen Klopp’un öğrencileri, kaleci Oblak’ı geçemeyince maç uzatmalara gitti. İşte maçın özeti ve detaylar…

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

MAÇ DETAYLARI

Normal sürede Wijnaldum’un 43’teki golüyle 1-0 kazanan Liverpool, eşleşmeyi uzatma bölümüne taşıdı. 94’te Firmino ile skor 2-0 oldu ancak 97’de ve 105+1’de Llorente sahneye çıktı ve Atletico Madrid şok gollerle turu geçen ekip oldu. 120+1’de ise Morata sahneye çıktı ve adeta fişi çekti.