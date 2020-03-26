Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson’dan itiraf!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda oynanan Atletico Madrid-Liverpool maçları için Liverpool şehrinin belediye başkanı Joe Anderson’dan itiraf geldi. Corona ile ilgili bilgilendirme tweet’leri atan Anderson’a Liverpool-Atletico Madrid maçı soruldu.

İspanya’da oynanan maça İngiliz takımının taraftarları güvenlik nedeniyle alınmazken, rövanş maçında Atletico Madrid taraftarları takımlarını Anfield’ın deplasman tribünde desteklemişti.

Bu durumla ilgili Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson’dan “Alacağım bir karar değildi” itirafı geldi. “Daha fazla diretemedim. Ama şimdi bugün ve yarını konuşmamız gerek, dünü değil” diyen Liverpool Belediye Başkanı, insanların kendilerini ve diğer insanları düşünmesini gerektiğini söyledi.

Liverpool şehrinde corona virüsü vakalarının hızla yükseldiğini ve tüm şehre yayıldığını açıklayan Anderson son olarak Liverpool-Atletico Madrid maçı için şu ifadeleri kullandı;

“İspanyol taraftarların Anfield’a geleceğini duyunca garip hissetmiştik. Bence hükümet hızlı bir şekilde hareket etmedi veya o dönem insanları endişelendirmek istemedi. İsteksiz görünüyorlardı.”