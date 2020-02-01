Liverpool Southampton maçı canlı izleme detayları… Liverpool Southamton maçı hangi kanalda?

Premier Lig’de bugün Liverpool Southampton maçı heyecan yaratacak. Liverpool şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken şu ana kadar mağlubiyeti bulunmuyor. Bu akşam kazanmak isteyen Liverpool şampiyonluğa daha da yaklaşmak istiyor. Peki maç hangi kanaldan canlı izlenecek?

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool – Southampton maçını hangi kanal yayınlayacak sorusunun cevabı belli oldu. Saat 18:00’de başlayacak olan maçı S Sport canlı olarak yayınlayacak. Aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI CANLI İZLE