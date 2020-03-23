Liverpool taraftarlarını kızdıran açıklama: Corona virüsü nedeniyle Premier Lig…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’da hemen hemen bütün ligler askıya alındı. Liglerin ne zaman ve ne şekilde tamamlanacağı belirsizliğini korurken, efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand’dan, flaş bir öneri geldi. Corona salgını nedeniyle ertelenen Premier Lig’in geçersiz sayılması gerektiğini belirten Rio Ferdinand, Liverpool taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Ferdinand’ın “Ligin bu sezon hükümsüz sayılması gerekiyor” şeklindeki sözleri, en yakın rakibinin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve 30 yıl aradan sonra ulaşacağı şampiyonluk için gün sayan Liverpool taraftarlarını kızdırdı. Rio Ferdinand, Liverpool taraftarlarının kendisine yaptığı “Manchester United aynı durumda olsa benzer tepkiyi göstermezdi” şeklindeki eleştirilerine “Bunun takımlarla ilgisi yok. Önemli olan insan sağlığı” yanıtını verdi.

Liglerin seyircisiz oynanarak sonlandırılmasının bir çözüm olmayacağını belirten Rio Ferdinand şunları söyledi:

“Futbolcular da toplumun bir parçası… Herkesin dışarı çıkması yasaklanırken, futbolculardan sahaya çıkmalarını beklemek adaletsiz olur. Corona virüsü taşıyan bir futbolcu, diğer futbolculara da virüs bulaştırabilir. Herkes gibi ben de futbolu seviyorum. Ama futbol hayattan önemli değil. Bu hayatta kalma meselesi… Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, önceliğiniz insan hayatı olmalı. Corona virüsü tehdidinin ne zaman sonlanacağını bilemiyoruz. Bu nedenle tehdit tamamen ortadan kalktığında liglerin yeniden başlaması en doğru karar olur.”

MANCHESTER UNITED’DA 12 YIL OYNADI

West Ham United alt yapısında yetişen Rio Ferdinand, 26 milyon Euro bonservis bedeli ile gittiği Leed United’da yıldızlaştıktan sonra 2002 yılında Manchester United’a imza attı. Manchester United’ın 46 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Rio Ferdinand, 12 yıl oynadığı ‘Kırmızı Şeytanlar’dan 2014 yılında QPR’a bedelsiz olarak imza attı.

Kariyerine QPR’da son veren Rio Ferdinand, futbol yorumculuğu yapıyor.