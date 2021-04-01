Liverpool'un 2020 şampiyonluk belgeseli TV+'ta

İSTANBUL (AA) – Liverpool'un 2020 yılındaki İngiltere Premier Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "The End of the Storm" belgeseli, TV+'da futbolseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarının yanı sıra özel içerikleri de sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen yıl Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'un destansı sezonu TV+'ta yeniden yaşanacak. Liverpool'un mutlu sona ulaştığı sezonda, başarının mimarları zafere giden yolu TV+'ta futbolseverlerle paylaşacak.

TV+ izleyicileri, Türkiye'de ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanacak "The End of the Storm" belgeseli ile Jürgen Klopp ve öğrencilerinin sıra dışı sezonuna tanıklık edecek. Sadio Mane, Virgil van Dijk, Alisson Becker ve daha fazlası başarıya giden yolun detaylarını bu belgeselde hayranlarına aktaracak.

– Milli futbolcular, TV+'ta sahne alıyor

Öte yandan, Premier Lig heyecanı TV+'ta kaldığı yerden devam ediyor. Milli maç arası sonrasında milli futbolcuların sahne alacağı karşılaşmalar TV'+tan izlenebilecek.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesinde yer alan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, evinde lider Manchester City'i ağırlayacak. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma TV+'tan naklen yayınlanacak.

Saat 20.00'deki mücadelede ise Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.

– Formula 1 heyecan TV+'ta

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1'de de heyecan sürüyor. 18 Nisan'da gerçekleşecek İtalya GP'si ve 2 Mayıs'ta koşulacak Portekiz GP'si canlı yayınlarla TV+'ta olacak.

TV+ canlı yayın takviminde 3 Nisan Cumartesi günü Arsenal-Liverpool, Leicester United -Manchester City karşılaşmaları, 18 Nisan Pazar günü Formula 1 İtalya GP, 2 Mayıs Pazar Formula 1 Portekiz GP'si yer alıyor.