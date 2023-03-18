Living – Bill Nighy – Efe Teksoy Yazdı

YİTİK ZAMANIN ARDINDAN “YAŞAMAK (LIVING)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; dram türündeki LIVING adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

PSİKOLOJİK-DRAM

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali‘nde gerçekleştiren Living, 95. Akademi Ödülleri’ne En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere 2 dalda Oscar adayı oldu. Senaryosunu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro’nun yazdığı film, BAFTA adaylığı bulunan Güney Afrikalı film yapımcısı Oliver Hermanus tarafından yönetildi. Sinema tarihinin en önemli ve etkili yönetmenlerinden birisi olan efsane Akira Kurosawa’nın yönettiği 1952 Japon filmi Ikiru‘dan uyarlanan ‘’Yaşamak’’, Lev Tolstoy’un 1886 tarihli klasik romanı ‘’İvan İlyiç’in Ölümü’’nden esinlenildi. 1953 Londra’sında geçen film, ilçe Bayındırlık İşleri departmanında ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya olan bir bürokratın, ömrünün son günlerini yaşarken hayatı yeniden keşfetmesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda; Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Adrian Rawlins, Hubert Burton, Oliver Chris, Michael Cochrane, Anant Varman, Zoe Boyle ve Lia Williams yer alıyor.

ANLAM ARAYIŞI

“Japon Sinemasının İmparatoru” olarak anılan Kurosawa’nın 1952 yapımı filmi Ikiru, yönetmenin varoluşçu felsefesini en iyi yansıtan filmlerinden birisidir ve alt metni de sembolik anlamlarla süslüdür. Bu yeni modernize İngiliz uyarlamasının da, buna sadık kaldığını ve sembolik anlamlarla bezeli olduğunu görüyoruz. Ayrıca hayatı boyunca hiç kötü alışkanlık edinmemiş olan Williams karakteri, ömrünün kalan günlerinde eğlence dünyasına atılarak beşeri zevk ve hazlarda anlam bulacağına inanarak bir arayışa girer. Çıktığı bu yolculukta, kendisine rehberlik etmesini istediği kişi adeta İtalyan ozan Dante’nin İlahi Komedya eserindeki rehber Vergilius gibi, kendisini adeta günahkârlar diyarında bir gezintiye çıkarır. Öte yandan William karakteri; hastalığa yakalandığını öğrendiğinde Zen Budizmi felsefesinde olduğu gibi, “başladığı işi yarım bırakmama” ilkesiyle harekete geçer. Böylece Bay Williams’ın, bayındırlık işlerinde çalışmaların düzgün yürütülmesi için dayanışmayı besleyerek insanları bir araya getirdiğini görürüz. Bu da bizleri, Émile Durkheim sosyolojisinin temel ilgilerinden birisi olan “bir araya bağlama süreci”ne yöneltiyor. Ayrıca İngiliz uyarlaması olan bu modern yapımda, İngilizlere has özellik olan “dakiklik” ve “nezaket” kavramlarına özellikle dikkat çekildiğini görüyoruz.

KAMERA ARKASI

–1950‘lerin eski renkli haber filmi görüntüleri, Londra çekimlerine özgünlük katmak için bu film için dijital olarak temizlendi.

-Yapım tasarımcıları, hızlı düzenlemelerden kaçınmak, renk paletini yumuşatmak ve film jeneriği için uygun bir yazı tipi kullanmak da dahil olmak üzere, bu filmin geçtiği dönemde yapılmış gibi görünmesini sağlamak için büyük zahmete girdi.

-Oyuncu Bill Nighy, karakterine bürünmesine yardımcı olmak için kasıtlı olarak sesini inceltti.

-Bu film, başrol oyuncusu Bill Nighy’nin Covid-19 nedeniyle bir yıl aradan sonra yaptığı ilk filmdir.

VAROLUŞÇU MÜCADELE

Psikolojik-dram türündeki Living; Los Angeles Sinema Eleştirmenleri Derneği, Londra Sinema Eleştirmenleri Birliği, Venedik, Toronto, San Sebastian gibi sayısız önemli film festivalinde gösterilip ödüller aldı. Başrolündeki usta İngiliz aktör Bill Nighy, filmdeki muhteşem performansıyla; Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllerine aday gösterildi. Ödül sezonunun önemli yapımlarından birisi olan bu filmi kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY