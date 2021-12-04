Liyakat paritesi – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Liyakat paritesi” başlıklı 4 Aralık 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Liyakat paritesi – Yılmaz Özdil

Habire dolar/TL paritesi konuşuyoruz ama, dolarla TL’yi kıyaslamak yetmez, doları yönetenlerle TL’yi yönetenleri kıyaslamak lazım.

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Janet Yellen, dokuz Nobel ödülü bulunan Brown Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yaptı, birincilikle mezun oldu.

65 Nobel ödülü bulunan Yale Üniversitesi’nde doktora yaptı.

Nobel ekonomi ödülü sahibi James Tobin ve Nobel ekonomi ödülü sahibi Joseph Stiglitz’in asistanı oldu.

161 Nobel ödülü bulunan Harvard Üniversitesi’nde doçent oldu.

114 Nobel ödülü bulunan Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley’de profesör oldu.

ABD merkez bankası FED’in uluslararası finans bölümünü yöneten Nobel ekonomi ödülü sahibi Edwin Truman tarafından işe alındı.

FED’in yönetim kurulu üyesi oldu, Beyaz Saray’da Ekonomik Danışmanlar Konseyi’ne başkan oldu, OECD’de Ekonomik Politika Komisyonu’na başkan oldu, FED’in San Fransisco başkanı oldu, FED başkan yardımcısı oldu, FED’in tarihteki ilk kadın başkanı oldu.

İşsizlik oranını 20 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardı.

Görevde bulunduğu süre içinde istihdamı her ay arttırmayı başaran tarihteki ilk FED başkanı oldu.

ABD hazine bakanı oldu.

Bu göreve getirilen tarihteki ilk kadın oldu.

ABD’nin en güçlü üç ekonomik organının başına, Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi, FED ve hazine bakanlığına getirilen tarihteki ilk insan oldu.

Hem akademi hem bürokrasi hayatında daima “istihdam”a odaklandı, “adil ücret teorisi” geliştirdi, “cinsiyet eşitsizliği”yle mücadele etti.

Hemen her röportajında “önemli olan hisse senedi fiyatlarını veya şirketlerin karlılığını arttırmak değildir, önemli olan, sıradan insanların, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmektir” diyor.

Profesör George Akerlof’la evli, eşinin de Nobel ekonomi ödülü var.

Bizim açımızdan onur verici, gurur verici bir yönü daha var, özel kalem müdürü bir Türk kadını… Didem Nişancı.

Arkansas Üniversitesi’nde sistem mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan, ODTÜ kökenli Profesör İbrahim Nişancı’nın kızı.

Smith College’den ekonomi diploması aldı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda özel kalem müdürlüğü yaptı, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde görev yaptı, ABD hazine bakanlığında görev yaptı ve şimdi efsane kadın Janet Yelen’ın özel kalem müdürü oldu, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmesinin yanısıra, Janet Yellen adına tüm bakanlık personelinin amiri konumunda olacak.

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Bizimki, ensarcı nebati.

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E, bu şartlarda hâlâ 13 küsur lira, bence mucize yani.

Yılmaz Özdil