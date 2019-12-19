Lizzo, dans ederken masayı kırdı

Grammy Ödülleri’ne 8 dalda aday olan Abd’li şarkıcı Lizzo, bir partide masanın üstüne çıkıp dans etmek isteyince masa kırıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Lizzo alay konusu oldu.

62. Grammy Ödülleri’ne 8 dalda aday olan Lizzo’nun bir partide çekilmiş olan videosu sosyal medyaya damgasını vurdu. Bir partiye katılan ve parlak kırmızı bir mayo giyen Lizzo, bir ara kendini şarkıya öyle kaptırdı ki, masaya çıkmaya çalıştı…

Herkesin şaşkın bakışları içinde sandalyeye, oradan da masaya çıkan Lizzo,masanın üstüne çıkıp dans etmek isterken masa kırıldı. Masanın kırılmasıyla kendini yerde bulan şarkıcı, güçlükle ayağa kalkabildi.