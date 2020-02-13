Ljajic ve Diaby Başakşehir maçında kulübeye

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir’le deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 11’i kurmaya çalışıyor. Yalçın ve kurmayları hücum hattı üzerinde duruyor. Yeni transfer Kevin-Prince Boateng’in Gaziantep karşısındaki 45 dakikalık etkili futbolu nedeniyle Ganalı yıldız, 11’de şans bulacak. 4-1-4-1 sisteminde Elneny’yi tek ön liberoda oynatacak olan Yalçın, sağ kanatta Lens ve solda ise N’Koudou’yu oynatacak. Orta sahanın göbeğinde Atiba’ya formayı verecek olan Beşiktaş’ın hocası, Adem Ljajic ve Diaby’yi kulübeye çekecek. Burak Yılmaz, kaptan olarak sahaya çıkacak. Sağ bek için iki aday var: Necip ve Douglas.