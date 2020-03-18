Lockheed Martin: Türkiye’nin programdan çıkarılma süreci uzarsa F-35’ler pahalanabilir

F-35’lerin başlıca tasarımcısı olan ABD’li teknoloji, havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin’in geçen yıla ilişkin raporunda, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma sürecinin uzamasının uçakların teslim sürelerinin kaymasına ve fiyatlarının artmasına neden olacağı kaydedildi.

Raporda, “Türk yapımı parçaların değiştirilmesi ile ilgili bir takım sorunların nihai çözümü, 2020 de dahil olmak üzere F-35 tedarik planını olumsuz etkileyebilecekken, aynı zamanda devam eden bazı çalışmaların durdurulması, avcı uçağının fiyatını arttırabilir” ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve Lockheed Martin’in Türk savunma sanayi sektörünü F-35 programından henüz tamamen çekemedikleri belirtilen belgede, “Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılması, hükümetler arası düzeyde çözülen bir konudur” denildi.

Lockheed Martin yetkilileri, Türkiye ile bazı alanlarda işbirliğine devam edildiğini, Ankara’nın (Lockheed Martin bünyesindeki) Sikorsky şirketinin ürettiği Black Hawk ailesinden helikopterlerin birçok parçasının yegane tedarikçisi olduğunu ifade etti.

Amerikan üretici aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) çok amaçlı helikopterlerinin teslimini kapsayan TUHP (Turkish Utility Helicopter Program) programında da ter alıyor.