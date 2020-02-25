Loğoğlu: SOÇİ Mutabakatı bir tuzaktır – Halk İçin Halk Adına (24 Şubat 2020)





Tele 1’de Halk İçin Halk Adına mesleki dayanışma. Geçirdiği kaza yüzünden bir süre ekranlardan uzak kalacak olan Sedef Kabaş'a meslektaşları destek veriyor. Basın Konseyi Başkanı Gazeteci Pınar Türenç soruyor, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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