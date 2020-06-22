Lokal anestezik, daha az hazırlık ve daha kısa iyileşme süresi ile birçok cerrahi prosedürü hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılmıştır. Lokal anestezide yan etkiler ve komplikasyonlar nadirdir. Peki, lokal anestezi nedir, nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

LOKAL ANESTEZİ NEDİR?

Lokal anestezi, vücudunuzun küçük bir bölgesini geçici olarak uyuşturmak için anestezik adı verilen bir ilacı kullanmak anlamına gelir. Bu tür anestezide, genel anesteziden farklı olarak hasta uyanık ve bilinci yerindedir. Her şeyin farkındadır. Ameliyattan sonra ilacın dozuna bağlı olarak bazı yan etkiler görülebilir. En çok görülen yan etkisi baş ağrısıdır. Bunun dışında mide bulantısı ve yüksek ateş görülebilir. Nasıl uygulandıklarına bağlı olarak iki ana lokal anestezik türü vardır.

Dokuya nüfuz eden (infiltrasyon) anestezi

Bir iğne vasıta­sıyla cilt altına veya diğer yüzeysel dokuların içine ilaç enjekte edilerek o bölgenin duyarsız hale getirilmesidir.

Yüzeyden emilen (topik) anestezi

Herhangi bir iğne kullan­madan ve vücut bütünlüğünü bozmadan lokal anestezik mad­denin bir pamuğa emdirilip sürülmesi veya damlatılmasıyla uygulanan anestezidir. Amaç hastanın ağrı duymamasıdır. Mesela, diş etine lokal anestezik sürerseniz sonrasında hastalar iğneyi hissetmezler. Lokal anestezi, göze ya da kulağa damla damlatılarak veya diş eti, ağız ve burun içi gibi ince doku ta­bakası (mukoza) bulunan bölgelere krem sürülerek de yapılır. Lokal anestezinin etki süresi kullanılan ilaca bağlıdır. Etki süresini uzatmak için lokal anesteziklerin içine bazı ‘damar büzücü’ maddeler de karıştırılabilir.

LOKAL ANESTEZİ NASIL YAPILIR?

Lokal anestezi, genellikle diş hekimleri, cerrahlar, anestezistler tarafından uygulanır. Lokal anestezi uygulaması sırasında, cilde uyuşması için krem veya sprey gibi bir ilaç uygulanır veya prosedürün uygulanacağı bölgeye enjekte edilir. İlaç enjekte edilirse, bu bazen birkaç küçük enjeksiyonla yapılır. Enjeksiyonlar yapıldıktan birkaç dakika sonra alan tamamen uyuşmalıdır. Alan hala uyuşmamışsa tam uyuşmayı sağlamak için ek enjeksiyonlar verilebilir.

Lokal anestezi sırasında verilen anestezik vücudun bir kısmındaki sinirleri beyne gönderdiği sinyallerle uyuşturur. Anestezik içeren bazı ilaçlar reçeteyle veya eczanelerden reçeteyle alınabilir. Ne için kullanıldıklarına bağlı olarak, lokal anestezikler enjeksiyon, krem, jel, sprey veya merhem olarak verilebilir.

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