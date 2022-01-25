Londra polisi, Başbakanlık’ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlattı

İngiltere’de polis, karantina döneminde Downing Street’te verilen partilerle ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere‘de corona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek resmi ofisindeki partilere katılan Başbakan Boris Johnson’a yönelik istifa baskısı devam ederken, polis söz konusu partililerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi ve bakanlıklarda düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

İddiaların soruşturulmadığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Dick, korkusuz ve tarafsız olarak görevlerini yaptıklarını ve bağımsız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

ITV News’te yer alan bir haberde, Johnson’ın doğum günü için 2 etkinlik düzenlendiği belirtilmişti. 19 Haziran 2020’de özel kalemde düzenlenen ilk etkinliğe 30’a yakın kişinin katıldığı ifade edilirken, akşam saatlerinde Johnson’ın evinde düzenlenen diğer etkinliğe ise ailesi ve yakınlarının katıldığı öne sürülmüştü.

Downing Street tarafından dün iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Boris Johnson’ın Haziran 2020’de Covid-19 karantinası sırasında resmi konutunda doğum gününü kutladığı kabul edilmişti. Akşam saatlerinde dışarıda düzenlenen etkinlikte herhangi bir kuralın ihlal edilmediği belirtilen açıklamada, etkinliğe Johnson’ın az sayıda aile üyesinin katıldığı ifade edilmişti.

BORIS JOHNSON ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Johnson, Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddiaları kabul ederek 12 Ocak’ta özür dilemişti.

Avam Kamarası’nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşı karşıya kalan Jonhson istifa etmeye çağrılırken, İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson’ın İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar “gülünç” göründüğünü söylemişti.

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