Londra’da bir Türk vatandaşı corona virüsünden yaşamını yitirdi

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra 8 bindne fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü İngiltere’de de etkisini artırıyor… Toplamda 71 kişinin yaşamını yitirdiği salgın hastalık ile ilgili bir acı haber daha geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Hayri Ergönül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Londra Gazete’nin aktardığı haberde, Ergönül’ün İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ne sıklıkla gittiği belirtildi. Ergönül’ün vefatı Birleşik Krallık’ta corona virüsü salgınının sebep olduğu ilk Türk vatandaşı ölümü olarak kayıtlara geçti.

North Middlesex Hastanesi’nde yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ergönül’ün eşinin de hastanede tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu açıklandı.