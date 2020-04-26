Ayşe Şebnem Sarı ile Los Angeles Sokaklarında Yürüyüş ve Sohbet: Artık Corona Testini Evde mi Yapacağız? Almanya’dan Sevindiren Aşı Haberi Ne? Miami’de Neler Oluyor? – Corona Günlerinde California – Karantina’da 38. Gün

Posted by Alaturka Online on Saturday, April 25, 2020