Los Angeles Sokaklarında Yürüyüş ve Sohbet
Ayşe Şebnem Sarı Önerbay ile Los Angeles Sokaklarında Yürüyüş ve Sohbet: Artık Corona Testini Evde mi Yapacağız?
Almanya’dan Sevindiren Aşı Haberi Ne?
Miami’de Neler Oluyor?
Corona Günlerinde California – Karantina’da 38. Gün
Ayşe Şebnem Sarı ile Los Angeles Sokaklarında Yürüyüş ve Sohbet: Artık Corona Testini Evde mi Yapacağız? Almanya’dan Sevindiren Aşı Haberi Ne? Miami’de Neler Oluyor? – Corona Günlerinde California – Karantina’da 38. Gün
Posted by Alaturka Online on Saturday, April 25, 2020
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