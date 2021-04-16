ABD’nin Los Angeles şehrinde velayet davası sürerken 3 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Liliana Carrillo, parmaklıklar ardında verdiği röportajda suçunu kabul etti.

3 yaşındaki Joanna Denton Carrillo, 2 yaşındaki Terry ve 6 aylık Sierrea cumartesi günü anneanneleri tarafından evlerinde ölü olarak bulundu. Anne Carrillo da olay yerinden 322 kilometre uzakta yakalandı. KGET-TV’ye özel röportaj veren Carrillo, bunu çocukları babalarının istismarından korumak için yaptığını söyledi. “Onları boğdum… Daha fazla istismar edilmelerini istemedim” diyen Carrillo, “Doğduklarında onları koruyacağıma söz vermiştim. Sarıldım, öptüm, özür dileyip durdum. Çocuklarımı seviyordum” diye devam etti.

30 yaşındaki Carrillo, “Keşke çocuklarım hayatta olsaydı. ‘Keşke bunu yapmasaydım’ diyor muyum? Evet. Ama hayatlarının geri kalanında düzenli olarak istismar edilip işkenceye çekmemelerini tercih ederim” sözleriyle yaptıklarını savundu.

Yaklaşık yarım saatlik röportaj esnasında birçok kez gözyaşlarına boğulan Carrillo, yaptıklarının ardından niyetinin intihar etmek olduğunu ama arabası saplanıp kaldığı için yapamadığını anlattı.

Çocuklarını öldürmek suçundan henüz resmen hüküm giymeyen Carrillo hakkında polis soruşturması sürüyor. Yetkililer henüz cinayet sebebi hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Carrillo ile çocukların babaları Erik Denton arasındaki velayet davasının zorlu geçtiği biliniyor.

Mahkeme kayıtlarına göre baba Denton 1 Mart’ta Carrillo’nun hayal gördüğü, çocukları götürdüğü ve nerede olduklarını söylemediği gerekçesiyle velayet için dilekçe verdi. Carrillo da buna karşılık Denton’ın en büyük çocuklarına cinsel istismarda bulunan bir alkolik olduğunu öne sürüp uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Denton’ın mahkemeye sunduğu belgelerde Carrillo’nun ikinci çocuklarının doğumundan sonra bunalıma girdiği, terapi gördüğü ama yarıda bırakıp marihuanaya başladığı iddiaları yer aldı. Yine Danton’ın iddialarına göre Carrillo koronavirüs pandemisinden kendisini sorumlu tutuyor, şubat ayı sonuna kadar yaşadıkları Porterville şehrinin de ‘dev bir seks trafiği şebekesi’ olduğunu düşünüyordu.

Röportajda da hayatı boyunca depresyon ve anksiyete ile boğuştuğunu doğrulayan Carrillo, doğum sonrası depresyon için terapi gördüğünü ama çocuklara asıl tehdit edenin kocası olduğunu anladığını söyledi. Kızı ve oğlunun istismar belirtileri gösterdiğini, toplumsal kuruluşlar ile güvenlilik yetkililerine başvurarak yardım istediğini ama yalnız kaldığını anlatan Carrillo, “Çocukları babanın ellerine teslim etmekten başka bir şey yapmayacaklardı” dedi. Hayatının geri kalan kısmını hapiste geçirmeyi umduğunu söyleyen Carrillo, çocuklarına son bir mesajı olup olmadığı sorusuna ise “Sizi seviyorum. Üzgünüm” yanıtını verdi.