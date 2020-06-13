Los Angeles’ta evsizlerin sayısında keskin yükseliş

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce yapılan sayımlara göre, ülkenin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles‘taki evsizlerin sayısında keskin bir yükseliş yaşandı.

Los Angeles Evsiz Hizmetleri İdaresi (LAHSA) tarafından yürütülen çalışmaya göre, Los Angeles County’deki evsizlerin sayısı 66 bin 443’e yükseldi.

Çalışmada, bu sayının geçen yıla göre yüzde 12.7’lik bir artışa tekabul ettiği kaydedildi.

Bununla birlikte çalışmada, evsizlerin sayısının Los Angeles kentinde yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre kentte, 41 bin 290 evsiz yaşıyor ve bu sayı da 2019 yılının rakamlarına göre yüzde 13.6’lık bir artış teşkil ediyor.

Dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer alan Kaliforniya ülkede en çok en çok evsizin bulunduğu eyalet olarak öne çıkıyor ve eyalet, yaklaşık 150 bin evsiz bulunduruyor.

‘Biz de hoşnut değiliz’

LAHSA Genel Müdürü Heidi Marston, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu sayılardan biz de hoşnut değiliz zira ilk elden biliyoruz ki şubelerimizin etkinliğini artırmak ve on binlerce insanı eve getirmek için çok şey yaptık” ifadelerini kullandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ise, evsiz sayısının ‘daha önce görülmemiş bir oranda daha fazla insana ev bulunsa bile krizin kötüleştiğini” hatırlattığını söyledi.

Garcetti, federal yetkililere, başta uzun süredir ihmal edilen siyah ve Hispanik evsizlerle ilgili krize karşı daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı.

‘Temel nedeni yüksek kiralar’

LAHSA’ya göre evsiz sayısındaki artışın temel sebeplerinden biri yüksek kiralar ve ayrıca uygun fiyatlı konutların bulunmaması.

İdareye göre bir bölgedeki ortalama kiralar ortalama gelirin yüzde 22’sini aştığı taktirde evsizlik de artmaya başlıyor ve bu oran yüzde 32’yi geçtiğinde de artışın yükselişi ivme kazanıyor. Los Angeles’ta ise ortalama kira ücretleri ortalama gelirin neredeyse yarısını; yüzde 46.7’sini oluşturuyor.