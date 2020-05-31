Los Angeles’ta George Floyd protestoları kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Los Angeles’lıların ifade özgürlüğünü ve şiddetten ya da vandalizmden korkmadan yaşama hakkını her zaman koruyacağız. Göstericilerin, güvenlik güçlerinin ve tüm Los Angeles sakinlerinin güvenliğini arttırmak için 20:00 ila 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacağız” dedi.

We will always protect free speech and Angelenos’ right to live without fear of violence or vandalism. To increase safety for demonstrators, law enforcement and all citizens of Los Angeles, we are putting a curfew in place from 8 p.m. to 5 a.m.

https://t.co/vy3XM760qb — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 30, 2020

Ayrıntılar geliyor…

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