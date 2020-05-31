Los Angeles’ta George Floyd protestoları kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yazan:
Alaturka Online
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Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Los Angeles’lıların ifade özgürlüğünü ve şiddetten ya da vandalizmden korkmadan yaşama hakkını her zaman koruyacağız. Göstericilerin, güvenlik güçlerinin ve tüm Los Angeles sakinlerinin güvenliğini arttırmak için 20:00 ila 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacağız” dedi.

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