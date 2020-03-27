Los Angeles’ta koronavirüs tecridine uymayan iş yerlerinin elektrik ve suyu kesilebilir

Business Insider‘ın haberine göre, Garcetti, Los Angeles’ın “evde kal” kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı uyarıda, “Hala zaruri olmayan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü haberleri alıyoruz. Bu davranış sorumsuzca ve bencilce” ifadesini kullandı.

Garcetti, faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için belediye yetkililerinin bu iş yerlerinin su ve elektriklerini kesmek gibi önlemlere başvurabileceğini belirterek kusurlu davranışla suçlanabileceklerini söyledi.

Eric Garcetti, “Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Buna son vermeniz lazım. Harekete geçip kapatmanız için şansınız var, eğer yapmazsanız, biz sizi kapatacağız” diye konuştu.

Los Angeles, ABD’de Kovid-19 salgını nedeniyle tecrit uygulamasına geçen ilk büyük şehirlerden biri olmuştu.