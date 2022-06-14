Lösemili çocukların annelerine moral veren proje

Çocukları lösemi tedavisi gören ailelerin maddi-manevi büyük bir yıkım yaşadığını belirten Dr. Ezer, “Biz sadece hasta çocuklarımıza değil, ebeveynlere de destek oluyoruz. ‘Annemin de Yüzü Gülüyor’ projesiyle onları depresyondan hatta intiharın eşiğinden kurtarıyoruz” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Lösemi çok yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık. Dolayısıyla yavrularının yaşam mücadelesi verdiğini görmek, onları kaybetme korkusu yaşamak ve bir de maddi sıkıntı çekmek ailelerin psikolojisini altüst ediyor. Bu tabloyu görmezden gelemediklerini, lösemili bir çocuğu iyileştirmenin yolunun önce annesini psikolojik olarak sağlıklı ve güçlü tutmaktan geçtiğini belirten LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer “Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz ‘Uğraş tedavileri’ annelerimizi depresyondan hatta intiharın eşiğinden kurtarıyor” dedi projeyle ilgili sorularımı şöyle yanıtladı…

AĞIR BİR SÜREÇTİR

■ Löseminin teşhis ve tedavi süreci aileleri nasıl etkiliyor?

Kansızlık, solukluk, iştahsızlık, bacaklarda ağrı, lenf bezlerinde büyüme, vücudunda kırmızı noktalar ve sonunda burun kanaması… Ailelerin bu şikayetlerle korkarak gittikleri doktorlar; ‘Ne yazık ki çocuğunuz lösemiye yakalanmış, hastaneye yatırılması gerekiyor’ şeklinde açıklama yapacaktır. İşte o anda, ilk şoku yaşayan anne ve babalar, bir yandan bu hastalığın neden kendilerini bulduğunu, diğer yandan da 3 sene sürecek çok zorlu tedavinin nasıl geçeceğini düşünmeye başlar. Önce kabullenememe ve isyan, sonra suç, suçlu aramak, çocuğundan ‘bir şeyin yokmuş anneciğim’ şeklinde saklama ve sonuçta ağlama, üzüntü, kaygı ile yıkım ve çaresizlik ortaya çıkar. En sevdiği biricik yavrusunu kaybetme korkusu, tedavi sürecinde hastanede tüm olayları birebir yaşaması, kızının lüle lüle saçlarının dökülmesini, ateşler içinde yanmasını, gözlerinin önünde ilaçların etkisiyle erimesini izlemenin verdiği gerginlikle depresyon kaçınılmaz olur.

■ Sanırım bu anlamda çok ağır tablolara tanık olmuşsunuzdur…

Ne yazık ki evet… LÖSEV kurulmadan önceki yıllarda bir gün çocuğu iyileşmiş bir babanın söyledikleri yüzümüze tokat gibi çarpmıştı… “Doktor Bey yavrumu bu hastalıktan kurtardınız: Allah sizden razı olsun, nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum ama inanın ki çok sevinemiyorum. Çünkü ailemizden geriye kocaman bir enkaz kaldı. Ben maddi zorluklardan iş yerimi kapadım, bir arabam vardı sattım. Hep hasta çocuğumuzla ilgilenip, diğerlerini ihmal ettik. Büyük kız evden gitti, küçük oğlan okulu bıraktı, en küçük de ‘siz beni sevmiyorsunuz’ diye bunalıma girdi, hayata küstü…” İşte böyle bir şey lösemili bir çocuğun kardeşi olmak… Anne, baba ve tüm ailenin tüm zamanları hastanede geçerken, tüm ilgisi ona yoğunlaşmışken, ekonomik olarak çökmüşken unutuluyor, ihmal ediliyordu kardeşler…

YÜZLERİ GÜLÜYOR

■ Peki annelerle ilgili projeye ne zaman karar verdiniz?

Pek çok annenin “Allah’ım neden bana taşıyabileceğimden daha ağır bir yük verdin. Ben tek başıma nasıl ayağa kalkacağım, ne olur yavrumu iyileştir de benim canımı al” feryatlarına kayıtsız kalamadık. Dolayısıyla LÖSEV yıllarca bu tablo içindeki annelerle baş başa kaldığı ve lösemili bir çocuğu iyileştirmenin yolunun ‘önce annesini psikolojik olarak sağlıklı ve güçlü tutmaktan’ geçtiğinin bilincindedir. Bu amaçla hem hastanede hem de ayakta tedavi sürecinde; ‘Annemin de Yüzü Gülüyor’ temalı projeyi hayata geçirdik.

HAYATA BAĞLIYORUZ

■ Bu projede neler var?

Proje kapsamında, anneler için üretim atölyeleri açtık. Yani ‘uğraş tedavisi’ ile onları da hayata bağlayıp, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.

Projede biçki, dikiş, örgü, seramik, boya atölyeleri, ev yemekleri, sağlıklı gıda, pastacılık üretimleri, sanat ve müzikal, koro ve halk dansları var.

Bu atölye ve uğraşlar sayesinde anneler çocukların tedavi sürecinde güçlü şekilde ayakta kalıyorlar ve üreterek mutlu oluyorlar.

Annelerimizin ürettiği birbirinden güzel ve doğal ürünler LÖSEV web sitesinde satılarak hem sağlık kazanılıyor, hem de geliri hastanelerde yatarak tedavi gören lösemili çocukların tedavi giderlerine ve parasız eğitimlerine aktarılıyor. Hep şunu söyleriz, lösemili çocuklarımızın anneleri bizim başımızın tacıdır. Bu yavrularımızın çektikleri acılar, sıkıntılar, hiçbir şekilde tanımlanamaz. Hiçbir şey de bunları unutturamaz.

Biz LÖSEV olarak bir çocuğun hayatından daha değerli ve önemli bir şey olamaz diyerek onlar için her şeyin en iyisini, güzelini yapmaya çabalıyoruz. Özetle sadece lösemili çocukları değil tüm aile bireylerini de maddi ve manevi olarak destekleyip, yaşama bağlıyoruz.