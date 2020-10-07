Löw: Türkiye’yi çok iyi buldum

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından karşılaşmayı yorumladı.

Maçı değerlendiren Löw, “Çok keyifli bir maçtı, iki takım da çok oyuncu değiştirdi, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü” diye konuştu.

A Milli Takımımızı da yorumlayan deneyimli hoca, “Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum” dedi.

EMRE CAN: TÜRKİYE ÇOK İYİ OYUN ÇIKARDI

Almanya Milli Takımı’nın Türk kökenli futbolcusu Emre Can da karşılaşmanın ardından konuştu. Draxler’in oyundan çıkmasının ardından takım kaptanı olan Emre’nin sözleri şöyle;

“Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel anlamda çok iyi bir oyun çıkardı, son saniyelerde gelen gol nedeniyle üzgünüz. Takımımızda yeni olan arkadaşlar var. Çalışmamız gerekiyor, daha iyi olacağız.”