Lozan Antlaşması masaya yatırılacak

Yunanistan’ın her fırsatta Türkiye’yi ülkesine karşı tacizlerde bulunmakla suçlarken, Türkiye ise Yunanistan’ı 1923 tarihinde imzalanan Lozan, 1947’da imzalanan Paris Antlaşmaları’nda gayri askeri statüleri kabul edilmiş olan adaları adım adım silahlandırdığını, 23 adadan 16’sınında asker ve silah yığınağı yapıldığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin, iki antlaşmayı hatırlatması üzerine Yunanistan, Lozan’ın yeniden ele alınmasını istediği söyledi.

AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

Yunanistan’ın karasularının 6 mil olmasına rağmen, hava sahalarının 10 mil olduğunu öne sürdüğünü kaydeden askeri kaynaklar, bu durumun uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu söylediler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’la ilişkilerin de iyi komşuluk çerçevesinde yürümesinden yana olduğunu belirtti. Akar şunları söyledi:

“İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tüm komşularımızla, Yunanistan ile Bulgaristan ile çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız” dedi.

Toplantıda Türkiye ile Yunanistan arasındaki tartışmalı her konu masaya yatırılacak. Yapılan görüşmelerin içeriğiyle ilgili iki ülke de hiçbir açıklama yapmayacak. Masaya yatırılacak konular arasında Lozan Antlaşması hükümlerine Yunanistan’ın uymadığı örnekler gündeme getirilecek. Yunanistan ise Lozan’ın güncellenmesi için ısrarcı olacak. Görüşmelerde ele alınan konularla ilgili hiçbir açıklama yapılmayacak. Tıkanılan maddeler atlanacak. Özellikle adaların silahlandırılması toplantının önemli konuları arasında yer alacak.

YUNANİSTAN UYMUYOR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Eşek Adası’nı ziyaret edince gerilim artmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Lozan Antlaşmasının bazı hükümlerine Yunanistan’ın uymadığını hatırlatmış ve şunları söylemişti: “İnançların yaşanması noktasında maalesef Yunanistan’da sıkıntılar var. Hâlâ bir baş müftülük meselesi çözülememiştir mesela. Orada da baş müftünün seçimle değil atamayla geldiğini görüyoruz.

Lozan ne diyor Lozan seçim diyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye’de şu anda patrik seçimle gelir. Sen Sinod meclisi seçer. Lozan’ı hemen Ege’ye hasredip işi bitirmeyelim. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz.”