LPG ile benzin arasındaki makas daraldı, sektör diken üstünde

Benzinin ardından otogaza da gelen büyük zamlar, LPG’li araçların yakıt avantajını ortadan kaldırdı. 2000’li yıllarda benzin 5 TL ise LPG’nin 1,5 TL civarında olduğunu belirten esnaf, şimdi fiyat farkının 2 liraya indiğini, vatandaşın LPG’yi söküm aşamasına geldiğini söylüyor.

Otogazlı (LPG) araçların yakıt avantajı her geçen gün azaldı. Makasın daralması milyonlarca kullanıcıyı benzine yönlendirirken, LPG üzerinde oluşan sektör de olumsuz etkilendi.

Samsun sanayisinde otogaz dönüşüm işleri yapan esnaf, işlerinin durduğunu, durumun dükkan kapatmalarla sonuçlanabileceğini belirtti.

Sektördeki durumu ‘darboğaz’ olarak nitelendiren esnaf, yeni montajların yok denecek kadar azaldığını gelenin tamir ve bakım için tercih ettiğini söyledi.

‘İnsanların söküm aşamasına’ geldiğini dile getiren esnaf, vatandaşın söktürme maliyeti nedeniyle de boynunun bükük olduğunu belirtti. “Artık herkes benzin kullanıyor” diyen esnaf, otogazın sağladığı fiyat avantajının ortadan kalktığını, pazar payının da bu doğrultuda düştüğünü ifade etti.

İnsanların otogazı artık sadece uzun yola çıktıklarında tercih ettiği dile getiriliyor.

‘İŞLER DÜŞTÜ’

Otogaz dönüşüm işi yapan Mustafa Yıldız, ‘LPG fiyatlarındaki artış ister istemez sektör olarak bizleri etkiledi. İnsanlar LPG’yi söküm aşamasına geldi. Ama tabi yine 2 TL fiyat farkı var. Yine cazibesi var ama insanlar yeni montaj yaptırmakta kararsız kalıyor” dedi.

2000’li yıllarda benzin 5 TL ise LPG’nin 1,5 TL civarında olduğunu belirten Yıldız, “Sonradan bu yarı yarıya fiyatlara geldi. Sonra yüzde 40, 30 derken şu an yüzde 15 yüzde 20 bandında bir tasarruf olayımız var” diye konuştu.

Yıldız, “Günde 2-3 montaj geliyordu şu anda 1 montaj zor geliyor diyebiliriz. Yani bizim sektörü bayağı bir zorladı” değerlendirmesinde bulundu.

‘VATANDAŞ ARTIK LPG’YE GEÇİŞTE KARARSIZ’

Otogaz Ustası Rauf Arslan ise, “Halen otogaz düşünen çok fazla müşteri var ama fiyat aralığından dolayı kararsızlar. Fiyatların çok yükselmesi bunda etkili oldu. Halihazırda takılı olan araçlar var. Sadece onlar mecburen bakıma geliyorlar. Tank değişimi, bakım dışında montaj çok az. Yok denecek kadar az maalesef” dedi.

“Çok ciddi bir sektör ama maalesef fiyattan dolayı sektör bayağı darboğaz içine girmiş durumda” diyen Arslan, “Ama ne kadar sürer ne kadar ayakta kalınabilir bunu zaman gösterecek. Tabii ki tedirginiz” şeklinde konuştu.

‘ANCAK UZUN YOLDA KULLANILIYOR’

Sedat Aladağ, “İnsanlar cihaz söktürmeye geliyorlar ama söktüremeden geri gidiyorlar. Çünkü söktürmenin maliyeti evrak üzerinde daha fazla. Boyunlarını büküp geri dönüyorlar. LPG’yi kullanmamaya çalışıyorlar. Artık herkes benzin kullanmaya çalışıyor. Çok uzun yola giderse LPG kullanıyorlar” dedi.

İşlerinin 2020’den bu yana yüzde 70 düştüğü bilgisini veren Aladağ, “Avantajı eskiden yüzde 45’ti LPG’nin yapısından ötürü. Tabii şimdi yarı yarıya kalmadı, avantajı düştü. Dükkan şu anda kalabalık olurdu daha öncesinde ama şu anda 1 araç var, o da bizim aracımız’diye konuştu.

‘BÖYLE ZAM GÖRMEDİM’

LPG’li aracı için sanayiye gelen İmdat Öztürk ise, şu değerlendirmede bulundu:

“LPG fiyatları, mazot fiyatları, benzin fiyatları haddini aştı gidiyor. Biz kamyonetlerimizi taksilerimizi satmak mecburiyetinde kalacağız. Aşırı mağdur olduk. Bu kadar zam yaşım 55 ben böyle bir zam ömrümde görmedim.

Bugün arabanın LPG’si için gelmiştim. Tank tüpü değişecek. Muayene günü geldi. Ama bir fiyat aldık ki yaptırma şansım yok. Alıp aracımı geri döneceğim.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Otoya üçlü zam yağmuru geliyor İlginizi Çekebilir Benzin ve otogaz istasyonlarında zam kuyruğu! ‘Bir an önce seçim istiyoruz’ İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine büyük zam İlginizi Çekebilir Otogaza zam! Pompaya yansıyacak