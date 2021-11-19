LPG’de de zam geldi

Dolardaki artış sonrası oto gaza da 45 kuruşluk zam kararı alındı. Benzine 52 kuruş, motorine de 50 kuruş zam geldi. Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Sozcu.com.tr

Türk lirasının dolar karşısındaki rekor değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak yansımaya devam ediyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) duyurusuna göre, oto gaz fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 45 kuruş zamlanacak.

Zammın ardından litre fiyatı oto gazda yaklaşık olarak İstanbul’da 6,92’den 7,38’e, Ankara’da 7,00’dan 7,45 TL’ye, İzmir’de 7,02’den 7,47 TL’ye yükselecek.

Sozcu.com.tr, bu geceden itibaren benzine 52 kuruş, motorine de 50 kuruş zam kararı olduğunu sabah saatlerinde duyurmuştu. Akşam saatlerinde EPGİS de bu zamları teyit etti.

2 AYDA LPG’YE 2 LİRA 12 KURUŞ ZAM

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş, 16 Kasım’da 25 kuruş zam gelmişti.

Bugünkü 45 kuruşluk zamla son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 2,12 TL oldu.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek.

Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

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