2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam geliyor.

Sozcu.com.tr

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. 2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye, bir zam daha geliyor.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’de pompa fiyatı 23 kuruş zamlanacak.

MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlanmış durumda ve zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

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