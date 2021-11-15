LPG’ye zam geldi

Otogazın birim fiyatına 25 kuruş zam yapıldı. Pompa fiyatlarına da yansıyacak olan zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

Sozcu.com.tr

Otogaza bu geceden yapılacak zamla ilgili resmi açıklama geldi.

Cuma günü Sozcu.com.tr’nin duyurduğu LPG zammı hakkında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi açıklama yaptı.

Açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

ZAM YAĞMURU

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti.

Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

EKİMDE DE ZAM YAĞMURU OLMUŞTU

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti.

Otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,92 TL, Ankara’da 7 TL, İzmir’de ise 7,03 TL civarında bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinde otogaz fiyatı yaklaşık 4,05 TL seviyesindeydi. 11 aydaki zam oranı yüzde 71 oldu.

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