Lübnan Adalet Bakanı Necm: “Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz”

BEYRUT (AA) – Lübnan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, ülkesindeki yargının bölünmelerden muzdarip ve "yolsuzlukla mücadele etmekten aciz" olduğunu belirtti.

Necm, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cebeli Lübnan İstinaf Mahkemesi Hakimi Gade Avn'ın "sübvansiyonlu dolar" dosyasının da aralarında bulunduğu mali davalardan muaf tutulması yönündeki karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da hakimler arasında bölünmeler ve eksen savaşı olduğunu söyleyen Necm, "Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz." dedi.

Yargı Teftiş Kurulu'ndan "sübvansiyonlu dolar" dosyasına el koymasını ve hakimin yanlış yapıp yapmadığına karar vermesini talep ettiğini kaydeden Necm, "İnsanlar siyasi referanslara göre yargı ayrımına şahit oluyor. Yargıdaki bu sorun, devletin ve kurumlarının başarısızlığının kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Necm, "Lübnanlı vatandaşlar, yargının yolsuzlukla mücadeleden aciz olduğunu görüyor. Tüm olanlardan sonra, bugün bir vatandaş nasıl adaletin önüne çıkıp, kendini rahat hissedebilir; yargıya saygı duyup, güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Merkez Bankası, ithalatçılara temel malların ithal edilmesi için doları 3 bin 900 liradan veriyor. Bu da ülkede "sübvansiyonlu dolar" olarak biliniyor.

– Ne olmuştu?

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada 1 ABD doları halihazırda 12 bin Lübnan lirası üzerinden işlem görüyor.

Cebeli Lübnan İstinaf Mahkemesi Hakimi Avn, bir yıldan fazla süredir takip ettiği mali davalar kapsamında 28 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "sübvansiyonlu doların" idaresinde usulsüzlük yapmakla suçlamıştı.

Lübnan Başsavcısı Gassan Uveydat, 16 Nisan'da hakim Avn'ı "yetkisi olmadığı" gerekçesiyle "sübvansiyonlu dolar" olarak bilinen davanın da aralarında bulunduğu mali davalardan çekmişti.

Cebeli Lübnan vilayetindeki yargı düzenlemeleri çerçevesinde Başsavcı Uveydat'ın attığı adım, siyasi partilerin dahil olduğu tartışmalara yol açmıştı.