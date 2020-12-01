Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı

BEYRUT (AA) – Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı patlamasından kaynaklanan hasarların yeniden imarı ile mağdurlara yardım yapılması ve bu amaçla mali bir fon kurulmasını da içeren uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Avrupa Birliğinin (AB) Lübnan Büyükelçisi Ralph Tarraf, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatör Yardımcısı Necat Ruşdi ve Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha ile başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Uluslararası yetkililerin görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'a 4 Ağustos'ta gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasının neden olduğu hasarın yeniden imarını hedefleyen "Lübnan için Reform, Sorunları Giderme ve Yeniden İmar Çerçevesi" başlıklı uluslararası eylem planına yönelik bilgi verdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, bu eylem planını memnuniyetle karşılayarak, konut, okul ve hastanelerin imarı ve topluma gerekli hizmetleri sağlamanın öncelikli olarak belirlendiğini belirtti.

Avn, mali denetimlerle tahsis edilen bütçenin doğru bir şekilde harcandığının doğrulanacağını kaydetti.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha, bu eylem planı kapsamında, Lübnan'ın finansmanını kolaylaştırmak için yeni bir mali fon oluşturulmasının öngörüldüğünü ve çarşamba günü düzenlenecek Lübnan'a Destek İçin Paris Konferansı'nda bunun başlatılmasının beklendiğini kaydetti.

Jha, fondan harcanacak her doların, takip edileceğine dikkati çekti.

Dünya Bankası, AB ve BM tarafından hazırlanan projenin maliyetinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Proje, uluslararası bağışçıların finansmanıyla Beyrut Limanı ve çevresinin, tarihi alanların yeniden inşa edilmesini ve 5 bin küçük işletmeye destek sağlamayı hedefliyor.

Lübnan'a Destek İçin Paris Konferansı'nın video konferans yöntemiyle 2 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi bekleniyor.