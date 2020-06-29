Lübnan Dışişleri Bakanı, Hizbullah'a ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen ABD'li Büyükelçi ile görüştü

BEYRUT (AA) – Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Hizbullah'a ilişkin açıklamaları sonrası hakkında röportaj yasağı getirilen ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hitti, başkent Beyrut'taki makamında ABD'li Büyükelçi Shea ile bir araya geldi.

Görüşmede, Shea'nın önceki gün bir televizyon kanalına bağlanarak Lübnan'daki ekonomik krizden Şii Hizbullah örgütünün sorumlu olduğunu söylemesinin ardından ABD'li Büyükelçi hakkında nöbetçi mahkemenin röportaj yasağı getirmesi ele alındı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti, ifade ve basın özgürlüğünün kutsal olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Lübnan'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ile hükümetlerin iş birliğinin önemine dikkati çekildi.

Shea, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yargının kendisi hakkında çıkardığı kararı ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Üzücü karara dair defteri kapattık. Bana göre bu, dikkatleri Lübnan'daki mevcut ekonomik krizden başka yöne çevirmeye dönük bir karardı. ABD, krize karşı çözüm için adımlarını sürdürdüğü sürece Lübnan'a yardımlarını devam ettirecektir."

– Bakanlık önünde ABD'li Büyükelçi protesto edildi

Öte yandan ziyaret sırasında Dışişleri Bakanlığı önüne gelen Şii Hizbullah örgütü destekçisi bir grup, Büyükelçi Shea'yı protesto etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea, önceki gün bir Arap televizyon kanalına bağlanarak, Lübnan'daki ekonomik kriz ve ülkesinin yaptırım uyguladığı Hizbullah'la ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Devlet içinde devlet" şeklinde nitelendirdiği Hizbullah'tan endişe duyduklarını söyleyen Shea, ülkedeki mevcut krizden örgütü sorumlu tutarak, "Milyarlarca dolar, hükümetin hazinesi yerine Hizbullah'ın devletçiğine gitti." demişti.

Bunun üzerine ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki nöbetçi hakim Muhammed Mazih, yerel basın organlarının ABD Büyükelçisi'nden demeç almasını yasaklayan bir karar çıkarmıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.