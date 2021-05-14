Lübnan Filistin'e destek için sınırda toplanan barışçıl göstericilere İsrail güçlerinin ateş açmasını kınadı

BEYRUT (AA) – Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab, İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında gösteri düzenleyenlere ateş açmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açmasını suç olarak nitelendirdi.

Olayı kınayan Avn, Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'den, konuyla ilgili gerekli adımları atmak üzere İsrail güçlerinin göstericilere saldırısını Birleşmiş Milletlere (BM) bildirmesini talep etti.

Başbakan Diyab da yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail kendi vahşetini vurgulamaktan vazgeçmiyor. İsrail bugün Lübnan'ın güneyindeki silahsız göstericilere karşı yeni bir suç işlemiştir." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin bu saldırısının 1701 sayılı BM kararının açıkça ihlali olduğunu dile getiren Diyab, uluslararası toplumu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'de işlediği suçları kınamaya çağırdı.

İsrail güçlerinin cuma günü Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.