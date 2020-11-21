Lübnan Geçici Başbakanı Diyab: “Yolsuzluk yeni bir tur kazandı”

BEYRUT (AA) – Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetim için çalışan uluslararası "Alvarez& Marsal" şirketinin incelemeden çekildiğini açıklaması üzerine "Yolsuzluk yeni bir tur kazandı." dedi.

Diyab, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, "Suç soruşturmasını engellediler. Yolsuzluk yeni bir tur kazandı. Umutsuzluğa teslim olmayacağız. Lübnan'ın iradesi zafer kazanmalı." ifadesini kullandı.

Geçici Başbakan Diyab şunları kaydetti:

"Yolsuzluk duvarı ıslahın karşısında çok kalın ve yüksek. Lübnanlıların yolsuzluğa karşı zafer kazanmış bir devlet umudunu ellerinden alan bu duvarı yıkana dek çabalarımızı sürdüreceğiz. Yolsuzluk sisteminin kolay teslim olmayacağını biliyoruz. Ayrıca kendisini korumak için acımasızca savaşacağını da biliyoruz. Ancak sonunda bu sistemin çökeceğinden eminim."

Cumhurbaşkanlığı daha önce yaptığı açıklamada, "Alvarez & Marsal"ın denetleme görevinden çekildiğinin Cumhurbaşkanlığına bildirildiğini duyurdu.

Uluslararası şirket kasım ayı başlarında görev için 3 aylık ek süre istemesine rağmen görevden çekilmesine gerekçe olarak gerekli bilgi ve belgeleri alamaması ve bu bilgilere ulaşma konusundaki belirsizlik ortamını gösterdi.

Diyab 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Merkez Bankasından tüm belgeleri söz konusu şirkete teslim etmesini istemişti.

Maliye Bakanı Gazi Vezni de geçen eylül başında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi uyarınca Merkez Bankası hesaplarını inceleyecek özel şirketlerle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

– Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Beyrut Limanı'nda ağustosta meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.