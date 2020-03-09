Lübnan iflas etti: Vadesi gelen 1,2 milyar dolarlık borcunu ödeyemedi

Ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Lübnan, bugün vadesi dolan 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayarak tarihinde ilk defa temerrüde düştü.

Lübnan Başbakanı Hasan Diab, dün borç ödemesini yapamayacaklarını belirterek “Borç, Lübnan’ın kaldırabileceğinden daha büyük hale geldi. Faiz ödemelerini de ödeyemiyoruz” dedi.

Lübnan lirası, aylardır dolar karşısında değer kaybediyordu, yerel bankalar da bireylerin ve kurumların dolar talebine yanıt veremiyordu.

YENİDEN YAPILANDIRMA MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Döviz kriziyle birlikte ülkede ithalat da durma noktasına geldi.

Başbakan Diab, 30 milyar dolarlık borcun ülkenin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılması için müzakerelerin sürdüğünü belirtmiş, nüfusun yüzde 40’ından fazlasının kısa bir süre içinde yoksul kalabileceğine işaret etmişti.

Lübnan’da artan fiyatlara ve yüksek işsizliğe, kamu hizmetlerindeki aksamalara ve yolsuzluklara tepki olarak halk Ekim 2019’da büyük eylemlere başlamıştı.

Ülkenin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kurtarma paketi anlaşması yapabileceği de öne sürülüyor.

İLGİLİ HABER Lübnan’da uçak bileti artık sadece dolarla alınabilecek

HARİRİ İSTİFA ETMİŞTİ

2005’te Türk Telekom’u aldıktan sonra 2018’de borçlarıyla birlikte bankalara devredip giden Hariri ailesi, Lübnan’da uzun yıllar başbakanlık koltuğuna sahip oldu.

Büyük eylemlerin ardından Saad Hariri, 2016’da oturduğunu başbakanlık koltuğundan 29 Ekim 2019’da ayrılmak zorunda kalmıştı.