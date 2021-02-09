Lübnan Maruni Patriği Rai'den BM'ye “Lübnan'ı kurtarın” çağrısı

BEYRUT (AA) – Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra ülkede derinleşen siyasi ve ekonomik krizin çözümü için Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım istedi.

Patrik Rai, başkent Beyrut'ta düzenlenen ayin sırasında yaptığı konuşmada, ülkedeki krize dikkati çekerek siyasi güçlere tepki gösterdi.

Lübnan halkının çile çekerek fedakarlıkta bulunduğunu, devletin ise küçük işlerle meşgul olmayı sürdürdüğünü söyleyen Rai, "Siyasi yetkililer iç çözümleri akamete uğratmada yarıştığı için BM'den Lübnan'ı kurtarma yardımı bekliyoruz." dedi.

BM'nin, Lübnan'ın düşmesini engelleyecek uluslararası bir konferans düzenlemesi gerektiğini kaydeden Rai, "Bizim yaşadığımız süreci yaşayan herkes, BM'ye yönelmiştir. BM, tüm üye ülkelerin akıbetinden sorumlu olduğundan bu ülkelerin kaderlerini etkileyen krizlerde onlara yardım etmelidir." ifadelerini kullandı.

BM'nin uluslararası, bölgesel veya mezhepsel bir oluşum olmadığını vurgulayan Rai, Lübnan'ın bugünlerde uluslararası boyutta kararlı bir role muhtaç olduğunu belirterek, "Lübnanlıların tümü kurtarılmaya muhtaçtır, hepimiz kriz çilesi içindeyiz." diye konuştu.

Patrik Rai ayrıca ülkedeki tüm gruplara "Lübnan'ın birliği ve egemenliği için ulusal çaba göstermeleri" çağrısında bulundu.

– Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.