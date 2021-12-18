Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında. Lübnan İstatistik Kurumu da yılın ilk 8 ayındaki enflasyon oranının yüzde 99 olduğunu duyurdu.

Lübnan’da yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ile son 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz, ülkede hayat pahalılığını artırmaya devam ediyor.

Ekonomik krizin başladığı 2019’dan bu yana sık sık enflasyon oranlarında keskin artışların görüldüğü ülkede yaşanan krizin, ülke tarihindeki en zorlu kriz olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından yapılan bir araştırma, Lübnan’daki yoksulluk oranının son bir yıl içinde ciddi oranda artış gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırma, yoksulluğun ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 74’ünü etkilediğini açıklarken, Lübnan İstatistik Kurumu yılın ilk 8 ayındaki enflasyon oranının yüzde 99 olduğunu duyurdu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 2067

Covid-19 salgını ve salgının getirdiği kapanmaların yanı sıra 4 Ağustos 2020’de Beyrut Limanı’nda yaşanan patlama ekonomik krizin etkisi daha da artırırken, nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında kaldı.

Shadi isimli Lübnanlı, benzini daha ucuza almak için petrol istasyonlarını saatlerce aradığını ifade ederken, Sarah isimli başka bir Lübnanlı ise ülkede yaşamanın artık zor olduğunu söyledi.

Daha önce turizm alanında çalışan George ise, 2 yıldır iş bulamadığını belirtti.

Ekonomist Khaled Abu Shakra, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkezi İstatistik tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre, 2018’in başından 2021 Ekim’e kadar olan sürede enflasyon oranı yüzde 562 oldu.

Gıdada enflasyon oranı yüzde 2067’ye ulaşırken, aynı dönemde giyimde enflasyon oranı yüzde 2050 oldu. Bu hiperenflasyon anlamına geliyor.” (İHA)



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