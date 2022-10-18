Lübnan tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006’da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2021’den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin, UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, “Türkiye’nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etti. Bu itibarla UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendiriliyor” ifadelerine yer verildi.

UNIFIL’in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2023’e kadar uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu kapsamda Lübnan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla, tespit edilen ilkeler kapsamında, 31 Ekim 2022’den itibaren 1 yıl daha UNIFIL’e iştirak etmesi için gereğinin yapılması istendi.

MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ DE TBMM’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede “Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir” denildi.

TBMM tarafından süresinin son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığının hatırlatıldığı tezkerenin Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev süresinin 31 Ekim 2022 tarihinde itibaren bir yıl uzatılması istendi. (DHA)

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