Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 21, Cezayir'de ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1904 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkede şimdiye kadar kayda geçen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Son verilerle birlikte, can kaybının 796, vaka sayısının 102 bin 607'ye, iyileşen sayısı ise 56 bin 159'a ulaşıldı.

– Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 867 yeni vaka tespit edildiğini , 402 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 125'e, vaka sayısı ise 65 bin 975'e yükseldi.

İyleşen hasta sayısı da 43 bin 779'a ulaştı.