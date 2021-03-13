Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 56, Tunus'ta 30 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 523 vaka tespit edildiği, 2 bin 363 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 334'e, vaka sayısının 415 bin 362'ye yükseldiği, 325 bin 818 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 640 kişinin enfekte olduğu, 501 kişinin iyileştiği bildirildi.

Toplam can kaybının 8 bin 359'a, vaka sayısının 241 bin 257'ye çıktığı, 207 bin 364 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.