Lübnan ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 852'ye, Yemen'de 608'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 84 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 852'ye, vaka sayısının 110 bin 37'ye çıktığı ifade edildi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 63 bin 468 oldu.

– Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise virüse yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 608'e, vakaların 2086'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.