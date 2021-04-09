Lübnan, Yemen ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 43, Yemen'de 18, Kuveyt'te ise 10 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 43 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiği, 1934 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında toplam vefat sayısının 6 bin 592'ye, vaka sayısının da 491 bin 928'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 398 bin 799 olduğu kaydedildi.

– Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 yeni vaka tespit edildiği, 41 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 1022'ye, vaka sayısının da 5 bin 233'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1987 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 10 kişi daha yaşamını yitirdi, 1477 vaka tespit edildi, 1367 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 1393'e, vaka sayısı 244 bin 325'e, iyileşen sayısı da 228 bin 627'ye yükseldi.