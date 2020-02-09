Lübnan’da askerlere pusu: 3 ölü, 2 yaralı

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Alaturka Online
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Lübnan’ın kuzeydoğusunda bulunan Hirmil kentinde çalıntı araba kovalayan askerler pusuya düşürüldü. Askerlerin bulunduğu araca açılan ateş sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Lübnan ordusunun yaptığı açıklamada silahlı saldırganın öldürüldüğü, araç şoförünün ise gözaltına alındığı bildirilirken, olaya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının, Lübnan’ın istikrarını bozmaya yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, “Saldırının sorumlularını yakalamak için gereken neyse yapılmalı” ifadelerini kullandı. İHA

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