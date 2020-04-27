Lübnan'da hayat pahalılığı protesto edildi

BEYRUT (AA) – Lübnan'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde, ülke para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle yaşam şartlarının ağırlaşması ve gıda maddelerindeki pahalılık protesto edildi.

Resmi kurda bir Amerikan dolarının, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya yaklaşması nedeniyle yaşanan pahalılık, ülkenin birçok kentinde protestolara neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam, Şekka, Beyrut'un doğusundaki Zelka ve Sadiyyat bölgelerinde toplananlar, kötüleşen hayat şartları nedeniyle gösteri düzenledi.

Trablusşam'ı başkent Beyrut'a bağlayan Palma köprüsünü kapayan göstericiler, lastik yaktı. Şekka bölgesinde otoban köprüsünü lastik yakarak trafiğe kapayan protestoculara polis müdahale etti.

Zelka ve Sadiyyat bölgelerinde de ekonomik kriz, yaşam şartları ve doların yükselişi lastik yakılarak protesto edildi.

– Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da, kara borsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.