Lübnan’da intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor

BEYRUT (AA) – Siyasi ve ekonomik krizlerin yaşandığı Lübnan'da intiharlar hakkında yapılan bir araştırmada, her 2,5 günde 1 kişinin hayatına son verdiği belirlendi.

Lübnan'da 7 psikiyatristin yaptığı ve iç güvenlik güçlerinin Ocak 2008-Aralık 2018 arası dönemdeki intiharlara ilişkin verilerine dayanan araştırma, Asian Journal of Psychiatry adlı dergide yayımlandı.

Söz konusu süre boyunca toplam 1366 intihar vakasının kaydedildiği belirtilen araştırmada, ortalama olarak her 2,5 günde 1 kişinin intihar ettiği ifade edildi.

Ülkedeki intihar vakalarında erkeklerin oranının yüzde 66, kadınların oranının ise yüzde 34 olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, intihar eden kişilerin yüzde 70,4'ünün Lübnanlı, yüzde 13,2'sinin Etiyopyalı, yüzde 10,9'unun Suriyeli ve yüzde 2'sinin Filistinli olduğu tespit edildi.

– Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.