Lübnan'da İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

BEYRUT (AA) – Lübnan'ın farklı bölgelerinde ve ülkedeki Filistin mülteci kamplarında düzenlenen Kudüs ve halkına destek gösterilerinde, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde bulunan Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı ile başkent Beyrut'taki Burc el-Baracine ve Şatilla kamplarında teravih namazının ardından gösteriler düzenlendi.

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik ihlallerini kınayan sloganların atıldığı eylemlerde, göstericiler, ayrıca Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesindeki Filistinlilere yönelik desteklerini ifade etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnanlı ve Filistinli bazı basın mensupları da gün içerisinde Sayda kentinde, "Lübnan ve Filistin medya mensuplarının Kudüs ve halkıyla dayanışması" temalı destek gösterisi düzenledi.

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda ise Filistinli gruplar, ulusal ve İslami partiler de, düzenledikleri gösteride Kudüs'teki mücadeleye desteklerini ifade etti.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 178 kişinin yaralandığını açıklamıştı.