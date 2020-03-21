Lübnan'da koronavirüs vaka sayısı 230'a yükseldi

BEYRUT (AA) – Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 230'a çıktığını söyledi.

Başbakan Diyab, salgınla ilgili gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayının 230'a yükseldiğini belirtti.

Son iki günde vaka sayısında artış olduğuna dikkati çeken Diyab, dünden beri vakaların hızla yükselmesinin, toplumu tehdit eden bir uyarı olarak algılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı kararların halk tarafından yeterli derecede idrak edilmediğinden vakaların birden çok bölgede görüldüğünü söyleyen Diyab, bundan sonra vatandaşın zaruri durum olmadığı haller dışında evde kalmasını sağlamak için ordu, emniyet ve belediyeleri harekete geçireceklerini kaydetti.

Ülke genelindeki şehirlerarası ve uluslararası yollarda kontrol noktalarının oluşturulacağı ve güvenlik devriyelerin gerçekleştirileceğini aktaran Diyab, vatandaşın desteği olmadan devletin tek başına bu salgının önüne geçmeyeceğini dile getirdi.

Başbakan Diyab'ın açıklamasının ardından şehirlerde askeri devriyeler başladı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 206, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini duyurmuştu.