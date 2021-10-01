Lübnan’da kriz büyüyor: Böbreklerini satmak zorunda kalıyorlar

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan ve para birimi yüzde 90 değer kaybeden Lübnan’da zor durumda kalan halk böbreğini satacak kadar çaresiz…

Lübnan’da ekonomi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Ülke genelinde yaşanan döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik, ısınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanmazken, halk yoksulluk içerisinde.

İngiliz The Times gazetesi, Lübnan’da ekonomik krizin tetiklediği insanlık dramını sayfasına taşıdı. Bashar Jomaa Ahmed isimli bir babanın çocuklarının hayatta kalmasını sağlamak için böbreklerini satmaya çalıştığı belirtildi. Bir lokantada şef olarak çalışan Ahmed, düzenli işi olmasına rağmen hayatta kalacak parayı kazanamayınca bu yola başvurmuş. Gazeteye konuşan Ahmed, ‘Hastanede böbreğimle ilgili tüm testleri yaptırdım. Organlarımın sağlıklı olduğunu gösteren rapor elimde. Bu raporu, takma bir ad ve gerçek telefon numarası ile Facebook’tan paylaşıyoruz. Bu sayede böbreğime alıcı çıkmasını bekliyoruz’ sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Ahmet, Beyrut’ta yedi farklı doktora ulaştığını ve en sonunda bu yöntemi tavsiye ettiklerini açıkladı.

PARA BİRİMLERİ YÜZDE 90 DEĞER KAYBETTİ

Ahmed, ‘Dört tane kardeşim ve şu an Türkiye’de mahsur kalan annem ve babam var. Ben burada kaldım! Televizyonda Suriyelilerin para için böbreklerini sattığını gördüm. Şimdi benim de önümde başka yol yok’ dedi. Ahmed, para birimlerinin yüzde 90 değer kaybettiğini hatırlatarak, ‘Çalışma saatlerimiz artsa bile kazandığımız para o kadar az bir miktar ki eskisiyle alakası yok.’ dedi. Ahmed, “2019’da sekiz saatlik günlük vardiya için ayda bin 700 dolar kazanırdım, ancak şimdi günde 12 saat çalışmama rağmen ancak 300 dolar kazanabiliyorum” dedi. Ahmed, “Buradaki krizden önce böyle şeyler hiç aklıma gelmezdi ama şimdi tek düşündüğüm böbreğimi satmak.” ifadelerinde bulundu.

Ahmed, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılında kuzey Suriye’deki Afrin’den Lübnan’a gelen isimlerden sadece biri. Ailesi, 2014 yılında Suriye’de evlerinin bombalanması ve babasının kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılıp işkence görmesi üzerine Türkiye’ye kaçtı. Babası artık çalışamıyor ve annesinin kronik bir kalp rahatsızlığı var. İki yıl önce Lübnan’daki ekonomik kriz patlak verene kadar ailesine rahatlıkla bakabilen Ahmed, şimdi ise böbreğini satarak onlara destek olabilecek…

YAKLAŞIK BİR MİLYON SURİYELİ YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2019 sonu itibariyle Lübnan’daki Suriyeli mülteci sayısını 914 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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