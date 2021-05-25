Lübnan'ın güneyinde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

BEYRUT (AA) – Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin davasına destek için eylem düzenlendi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye ile Hamas'ın "Filistin'e Destek" adı altında düzenlediği eyleme yüzlerce Lübnanlı ve Filistinli katıldı.

Filistin halkına destek, İsrail'in saldırılarına da tepki içerikli dövizler ile Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "İşgalci karşısında birleşmemiz gerek" ve "Muhammed Dayf'ın adamlarıyız" sloganları attı.

Sloganlarda adı geçen Dayf, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının komutanlarından biri.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.