Lübnanlı şarkıcı Mervan Mahfuz Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BEYRUT (AA) – Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Lübnanlı şarkıcı ve sanatçı Mervan Mahfuz (78) hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.



Lübnanlı LBC televizyonunda yer alan habere göre Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mahfuz, Kovid-19'a yakalandı. Şam'da bir hastanede tedavi altına alınan Mahfuz, nefes darlığı çekmesi ve durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan haberde de bir süre önce Şam'da konser veren Mahfuz'un Lübnan'a dönmeyi planladığı ancak virüs nedeniyle burada hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.



Lübnan'ın Beka bölgesinde 1942 yılında dünyaya gelen Mahfuz, ülkenin önde gelen sanatçıları arasında yer alıyordu. Uzun yıllar sahnelerde konserler veren Mahfuz, tiyatro ve sinema oyunculuğu da yaptı.