Lucas Moura’da Ali Koç devrede! Geri adım attılar

Süper Lig’de en son Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe 51 puanla Galatasaray’ın ardından 2. sırada yer alıyor. Sezona Jorge Jesus önderliğinde çok iyi başlayan ve zirveye oturan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın ardından liderliği Galatasaray’a kaptırmıştı. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yaptı.

İlk olarak Adana Demirspor’dan Samet Akaydın’ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir’i kiralık olarak kadrosuna katarken, Bruma’yı da zorunlu satın alma opsiyonuyla aldı.

VALENCIA FORVETLERİ SOLLADI

Süper Lig’de 26 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız, Ali Koç döneminde alınan tüm santrforların, bir sezonda attığı toplam gol sayısını şimdiden geride bıraktı. Valencia, 78 dakikada bir ağları sarstı.

TRANSFER KİRALIK GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Barcelona’dan kadrosuna kattığı Emre Demir’i Samsunspor’a zorunlu satın alma opsiyonu olan Bruma’yı Portekiz Ligi ekibi Braga’ya kiralık olarak gönderdi.

VALENCIA’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Enner Valencia, Yukatel Kayserispor maçı sonrası transfer açıklamalarında bulundu. Sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Valencia, “Fenerbahçe’de kalmak isterim, burada mutluyum.” ifadelerini kullandı.

LUCAS MOURA’DA FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Lucas Moura için önemli bir gelişme yaşandı. Rudy Galetti’nin haberine göre, Lucas Moura’ya Brezilya, Premier Lig, Serie A, Katar ve Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok teklif var.

KULÜPLER GERİ ADIM ATTI

Brezilyalı futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüplerden 3 yıllık 10 milyon euro istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Moura ile ilgilenen tüm kulüplerin transfer konusunda geri adım attığı vurgulandı.

BREZİLYA’YA DÖNMÜYOR

Moura’nın eski kulübü Sao Paulo’nun da, yüksek ücret beklentisi nedeniyle bu transferi ekonomik olarak gerçekleştirmesinin imkansız olduğu ifade edildi. Moura’nın, son büyük sözleşmesine imza atacağı, bu nedenle maaş konusunda yüksek beklentisinin olduğu öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3’ünde ilk 11’de yer aldı. Brezilyalı futbolcunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.