Lucescu’dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’yi eleyen ancak UEFA Avrupa Ligi’nde sarı-lacivertlilerin olduğu grubu son sırada tamamlayan Dinamo Kiev’de Mircea Lucescu, Rumen basınına bir röportaj verdi. Tecrübeli çalıştırıcı vermiş olduğu röportajda, sarı-lacivertli kulüp hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

LUCESCU’NUN KARNESİ

Romanya Milli Takımı’nda teknik direktörlük kariyerine başlayan Mircea Lucescu daha sonra sırasıyla Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANS

Mircea Lucescu yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, bu sezon ligde 19 müsabakaya çıktı. Mavi-beyazlılar söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

TECRÜBELİ TEKNİK ADAMDAN İTİRAF

İşte Lucescu’nun Rumen basınına yaptığı açıklamalar:

Teknik Direktör Mircea Lucescu, Ekim ayında Rennes ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Nice’in temsilcilerinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. 77 yaşındaki teknik adam, “Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice’ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna’da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var” sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe için de konuşan Lucescu, “Yaz aylarında Jorge Jesus’tan önce Fenerbahçe’ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev’i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam son olarak, “Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım” dedi.